Слишком идеальна: Илон Маск считал бывшую девушку Граймс компьютерной симуляцией

Отношения пары были настолько теплыми, что миллиардер верил: любимую некто сотворил специально для него. Но почему же тогда союз распался?

У каждого человека — свои причуды. Вот и миллиардер Илон Маск не скрывает, что порой ведет себя не так как все. Среди прочих «заскоков» — отношения с девушками. Одну из них, бывшую возлюбленную Граймс, предприниматель считал компьютерной симуляцией и верил, что ее создали специально для него. Уж слишком идеальной казалась, пишет The Sun.

Певица Граймс. Источник фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

Неожиданные подробности о личной жизни Маска вскрылись в рамках программы The Elon Musk Show. Журналист Девин Гордон, участвовавший в шоу, отметил, что Граймс сама рассказала ему об этой сомнительной странности миллиардера.

«Она неоднократно говорила мне, что у Маска есть теория о ней, что она ненастоящая, что она — симуляция, созданная им и существующая в его голове как своего рода идеальный компаньон для него», — подчеркнул Гордон.

Илон Маск и певица Граймс (Настоящее имя — Клэр Буше — Прим. ред.) расстались не так давно, а вместе были с 2018 года. У возлюбленных родился ребенок, которому дали имя X Æ A-12. Между тем, даже этот факт не помог сохранить союз надолго. Миллиардер в качестве причины расставания назвал «необходимость поддерживать отношения на расстоянии».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск скрывал рождение близнецов от топ-менеджера своей компании.