Сергей Собянин отправил правительство Москвы в отставку

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 85 0

Орган государственной власти продолжить осуществлять свои полномочия до формирования нового состава.

Сергей Собянин отправил правительство Москвы в отставку

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Правительство Москвы было отправлено в отставку указом, подписанным столичным мэром Сергеем Собяниным. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте мэра.

«Объявляю об отставке Правительства Москвы», — написано в указе.

Отмечается также, что госорган продолжит выполнять свои обязательства до того момента, пока не будет сформирован новый состав Правительства. Указ был выполнен в соответствии со статьями Устава города Москвы и Закона города Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина избранным мэром столицы. Во время выборов ему удалось собрать голоса 2 499 114 москвичей, что составило 76,39% избирателей. В ведомстве отмечали, что Собянин не проиграл ни на одном из участков в разных районах города.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил Собянина с вступлением в должность мэра Москвы.

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