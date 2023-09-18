Сергей Собянин отправил правительство Москвы в отставку

Правительство Москвы было отправлено в отставку указом, подписанным столичным мэром Сергеем Собяниным. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте мэра.

«Объявляю об отставке Правительства Москвы», — написано в указе.

Отмечается также, что госорган продолжит выполнять свои обязательства до того момента, пока не будет сформирован новый состав Правительства. Указ был выполнен в соответствии со статьями Устава города Москвы и Закона города Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина избранным мэром столицы. Во время выборов ему удалось собрать голоса 2 499 114 москвичей, что составило 76,39% избирателей. В ведомстве отмечали, что Собянин не проиграл ни на одном из участков в разных районах города.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил Собянина с вступлением в должность мэра Москвы.