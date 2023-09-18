«Высокий уровень доверия»: Путин поздравил Собянина с вступлением в должность мэра Москвы

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 26 0

Путин поздравил Собянина с вступлением в должность мэра Москвы

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы мэра Москвы — 2023

На прошедших выборах Сергей Семенович получил поддержку более чем 75% избирателей.

Президент России Владимир Путин присутствует на инаугурации мэра Москвы. Глава государства поздравил Сергея Собянина с вступлением в эту должность во время своей речи на торжественной церемонии.

«Уважаемый Сергей Семенович, я рад лично поздравить Вас с вступлением в должность мэра Москвы. на прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и самое главное — результатов работы», — отметил Путин.

Среди таких результатов, подчеркнул президент, прорывная модернизация транспортной системы города, а также его общее развитие в социальной сфере. Так, современный облик приобретают школы, поликлиники и больницы.

«Особое внимание уделяется поддержке людей старших поколений и, конечно, наших героев — защитников России», — добавил Путин.

С 8 по 19 сентября выборы разных уровней состоялись в 85 субъектах Российской Федерации. Все действующие главы регионов и врио переизбраны на новый срок.

Дистанционный формат голосования в этом году собрал более одного миллиона избирателей. Именно онлайн-форматом воспользовался и глава государства Владимир Путин, отдавая свой голос на выборах мэра Москвы. Всего Сергей Собянин получил 2 499 114 голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин заявил о планах открыть магазины «Сделано в Москве».

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