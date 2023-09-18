Путин наградил Хабенского орденом Почета

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Руководитель МХТ имени Чехова удостоился высокой награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Путин наградил Хабенского орденом Почета

Фото: © РИА Новости / Ekaterina Tsvetkova

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Художественный руководитель — директор Московского Художественного театра (МХТ) имени Чехова Константин Хабенский награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что высокой награды известный артист удостоился «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Народный артист РФ Константин Хабенский возглавил МХТ имени Чехова в октябре 2021 года, сменив на этом посту Сергея Женовача, который ушел по собственному желанию.

В феврале этого года Хабенский признался журналистам, что все его время поглощает работа в возглавляемом им театре. Именно поэтому, пояснил знаменитый актер, он почти перестал сниматься кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил старшую дочь Рамзана Кадырова Айшат медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

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Путин наградил Хабенского орденом Почета

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