Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 20 0

Девушка с 2021 года занимает пост министра культуры Чечни.

Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Глава России Владимир Путин наградил старшую дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Указ президента появился на официальном портале правовой информации.

Айшат Кадырова с 2021 года занимает пост министра культуры Чечни. В документе указывается, что ее наградили за заслуги в развитии культуры и искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин повысил возраст отсрочки от армии для IT-специалистов.

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