Сотрудницу Роспотребнадзора в Москве убил ранее судимый за изнасилование мужчина

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Рита Миронова
Рита Миронова 19 0

В Москве задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора

Сотрудницу Роспотребнадзора в Москве убил ранее судимый за изнасилование мужчина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

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Подозреваемый, которого отследили по камерам и задержали, признал свою вину.

Сотрудницу Роспотребнадзора в Москве убил ранее судимый за изнасилование мужчина. Об этом пишет Mash.

По данным источника, 37-летнего подозреваемого задержали вскоре после преступления. Он сознался в содеянном и признал свою вину.

Тело женщины с травмой головы и признаками удушения нашли накануне в Москве. Позже выяснилось, что жертва была сотрудницей столичного управления Роспотребнадзора.

«Уроженец Махачкалы без какой-либо причины напал на женщину утром, когда она шла на работу. Знакомы они не были. Его отследили по камерам и задержали. Во время убийства он был пьян», — рассказал источник.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчину ждет арест и суд.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьера Финляндии Марин хотели убить из оружия, напечатанного на 3D-принтере.

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