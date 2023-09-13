Премьера Финляндии Марин хотели убить из оружия, напечатанного на 3D-принтере

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Полиция задержала трех радикалов.

Премьера Финляндии Марин хотели убить из оружия, напечатанного на 3D-принтере

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Heikki Saukkomaa

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Бывшего премьер-министра Финляндии Санну Марин планировали застрелить с помощью оружия, напечатанного на 3-D принтере. Об этом сообщает местная газета Helsingin Sanomat.

По информации издания, в городе Лахти проходит судебный процесс над тремя финнами. Все они — участники радикальной антимиграционной правой группировки.

Фигурантов подозревают в намерении совершить покушение на политика. Они якобы вынашивали идею напасть на Санну Марин на рыночной площади в Лахти в прошлом году. Они также обвиняются в других злодеяниях с террористическими намерениями.

Сообщается также, что в рамках досмотров у задержанных были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия, которое было напечатано на 3D-принтере. Также было конфисковано 1,5 тысячи патронов к ним.

Ранее 5-tv.ru писал, чем премьер Финляндии Марин запомнилась гражданам.

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