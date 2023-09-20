Чаще хвалить других? Названы простые способы перестать ругаться матом

Психолог Алексеева: перестать материться поможет ведение дневника и чтение
Фото: www.globallookpress.com / JONATHAN FORD
Сильная усталость, хронический стресс и выгорание провоцируют человека на выражение эмоций с помощью нецензурной лексики.
Как оказалось, проблема использования нецензурной лексики в речи преодолима. Психолог Маргарита Алексеева рассказала NEWS.ru о простых способах перестать ругаться матом.
Психолог советует начать вести дневник — записывать в конце дня несколько эмоциональных строк — и начать чаще читать книги. Дело в том, что чтение помогает значительно пополнить словарный запас. Казалось бы, совет довольно простой и очевидный. Однако, интересен тот факт, что еще и похвала окружающих помогает избавиться от желания нецензурно браниться.
«Учитесь хвалить себя и других. И обязательно в формате „Мне очень нравится, как ты…“, и дальше расскажите, как человек что-то делает, говорит и даже выглядит. Выбирайте большую, развернутую форму похвалы, чтобы расширить словарный запас и наработать навык выражения восхищения», — объяснила Алексеева.
По словам психолога, сильная усталость, хронический стресс и выгорание провоцируют человека на выражение эмоций с помощью мата. Это происходит по причине нехватки ресурсов префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за функцию контроля речи.
Так эмоциональное напряжение и раздражение проявляют себя в словесной форме.
«Добавляйте в речь как можно больше открытых вопросов. Если речь строится на вопросах, на которые можно ответить только „да“ или „нет“ и с вами общаются так же, это очень обедняет речь. Создавайте в коммуникации условие, чтобы было как можно больше ситуаций для причастных и деепричастных оборотов», — отметила психолог.
Ранее 5-tv.ru писал о том, может ли мат реально навредить организму.
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