Чаще хвалить других? Названы простые способы перестать ругаться матом

Сильная усталость, хронический стресс и выгорание провоцируют человека на выражение эмоций с помощью нецензурной лексики.

Как оказалось, проблема использования нецензурной лексики в речи преодолима. Психолог Маргарита Алексеева рассказала NEWS.ru о простых способах перестать ругаться матом.

Психолог советует начать вести дневник — записывать в конце дня несколько эмоциональных строк — и начать чаще читать книги. Дело в том, что чтение помогает значительно пополнить словарный запас. Казалось бы, совет довольно простой и очевидный. Однако, интересен тот факт, что еще и похвала окружающих помогает избавиться от желания нецензурно браниться.

«Учитесь хвалить себя и других. И обязательно в формате „Мне очень нравится, как ты…“, и дальше расскажите, как человек что-то делает, говорит и даже выглядит. Выбирайте большую, развернутую форму похвалы, чтобы расширить словарный запас и наработать навык выражения восхищения», — объяснила Алексеева.

По словам психолога, сильная усталость, хронический стресс и выгорание провоцируют человека на выражение эмоций с помощью мата. Это происходит по причине нехватки ресурсов префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за функцию контроля речи.

Так эмоциональное напряжение и раздражение проявляют себя в словесной форме.

«Добавляйте в речь как можно больше открытых вопросов. Если речь строится на вопросах, на которые можно ответить только „да“ или „нет“ и с вами общаются так же, это очень обедняет речь. Создавайте в коммуникации условие, чтобы было как можно больше ситуаций для причастных и деепричастных оборотов», — отметила психолог.

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