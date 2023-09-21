«Надеюсь, малышка не заразится»: Алиана Устиненко сообщила о тревожных симптомах

Из-за плохого самочувствия блогер даже не смогла попасть на детский праздник.

Блогер и звезда реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко заявила в личном блоге, что была вынуждена пропустить детское мероприятие с маленькой дочерью из-за проблем со здоровьем. Устиненко обнаружила у себя тревожные симптомы заболевания и тут же забила тревогу.

Алиана поделилась с подписчиками, что волнуется за здоровье своей малышки, которая может заразиться, поскольку они постоянно находятся рядом. При этом Устиненко уверяет, что ей не на кого переложить ответственность по уходу за ребенком, поэтому она не может отойти от дочери, которой всего лишь несколько месяцев.

«Заболела. Должны были сегодня идти на детский ДР. Температура, горло, нос. Надеюсь, малышка не заразится, но мы дома одни, так что… И спим в обнимочку», — написала блогер в соцсети.

Ранее 5 -tv.ru писал, что Устиненко ответила на критику имени дочери. Экс-участница скандального реалити-шоу, раскрывая интригу по поводу имени наследницы, надеялась — поклонники, услышав, будут в восторге. Но у некоторых реакция оказалась обратной.