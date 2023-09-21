«Надеюсь, малышка не заразится»: Алиана Устиненко сообщила о тревожных симптомах

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 16 0

Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко пожаловалась на проблемы со здоровьем

«Надеюсь, малышка не заразится»: Алиана Устиненко сообщила о тревожных симптомах

Фото: Telegram / Я вижу жизнь так / alianaustinenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Из-за плохого самочувствия блогер даже не смогла попасть на детский праздник.

Блогер и звезда реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко заявила в личном блоге, что была вынуждена пропустить детское мероприятие с маленькой дочерью из-за проблем со здоровьем. Устиненко обнаружила у себя тревожные симптомы заболевания и тут же забила тревогу.

Алиана поделилась с подписчиками, что волнуется за здоровье своей малышки, которая может заразиться, поскольку они постоянно находятся рядом. При этом Устиненко уверяет, что ей не на кого переложить ответственность по уходу за ребенком, поэтому она не может отойти от дочери, которой всего лишь несколько месяцев.

«Заболела. Должны были сегодня идти на детский ДР. Температура, горло, нос. Надеюсь, малышка не заразится, но мы дома одни, так что… И спим в обнимочку», — написала блогер в соцсети.

Ранее 5 -tv.ru писал, что Устиненко ответила на критику имени дочери. Экс-участница скандального реалити-шоу, раскрывая интригу по поводу имени наследницы, надеялась — поклонники, услышав, будут в восторге. Но у некоторых реакция оказалась обратной.

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.62
0.40 103.37
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:18
Что с лицом: жена Зеленского расстроилась из-за его выступления на Генассамблее ООН?
2:13
Встреча на уровне: Путин запланировал визит Китай — главное
2:08
Польша отказалась от поставок оружия Украине: «Такой принцип»
2:01
Окорочное состояние: в магазины попало мясо, зараженное АЧС
1:48
«Педант с расстройством личности»: к чему приводит чрезмерная любовь к чистоте
1:39
Лавров ответил на санкции США шуткой про «40 километров» — видео

Сейчас читают

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других
«Он вряд ли вернется»: в США заявили о готовящемся «ударе» по Зеленскому
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России