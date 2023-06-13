«Все красиво звучит!» — звезда «Дома-2» Устиненко ответила на критику имени дочери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко ответила на критику имени дочки

«Все красиво звучит!» — звезда «Дома-2» Устиненко ответила на критику имени дочери

Фото: Instagram* / aliana1001

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Экс-участница скандального реалити-шоу, раскрывая интригу по поводу имени наследницы, надеялась — поклонники, услышав, будут в восторге. Но у некоторых реакция оказалась обратной.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко месяц назад стала мамой во второй раз. Недавно блогер раскрыла имя девочки — малышку назвала Микаэллой и, по ее мнению, это имя ребенку очень подходит. Однако не все фанаты с этим согласились. Некоторые признали интернет-звезду подумать над тем, чтобы изменить имя дочери.

«Я армянка, дала дочке армянское имя. Почему нормальным считается только русское имя? Кто вообще придумал рамки нормальности? Я сейчас возьму и придумаю, например, что имя Анна ненормальное. И буду везде об этом говорить», — возмутилась Устиненко в социальной сети.

Устиненко согласилась, что порой родители в желании назвать ребенка необычным, редким именем, совершают большую ошибку. Ведь не всегда такие имена звучат согласованно с достаточно привычными фамилиями или отчествами. Но в случае с ее дочкой, отметила девушка, имя, фамилия и отчество достаточно гармоничны, и в школе девочка не столкнется с критикой и насмешками.

«У нас все красиво звучит!» — подытожила девушка.

До этого блогер призналась, что рассматривала и другие имена для дочери — Лану, Есению, Миру, Милиту, Рамину. Но, увидев малышку, все единогласно решили — Микаэлла. Сокращенно Устиненко называет дочку Мики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случилось с ребенком участницы «Дома-2» Елизаветой Полыгаловой.

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