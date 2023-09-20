«Любовь с первого взгляда»: Башаров готовится сделать предложение своей девушке

Телеведущий раскрыл подробности знакомства с возлюбленной.

Актер Марат Башаров больше не скрывает своего намерения сделать предложение о замужестве своей новой избраннице актрисе Асе Борисовой. Об этом сообщает Woman.ru.

В эфире одного из известных телешоу Башаров рассказал о первой встрече с будущей невестой во время репетиции.

«Слышу, что музыка играет. Я заглянул и увидел девушку, которая посмотрела в дверную щель и улыбнулась. Я испугался и закрыл дверь обратно. Сказал: ''Извините''. Пошел на улицу, думаю: ''Да ну нафиг, пойду еще раз посмотрю», — поделился актер.

Ася Борисова. Фото: Instagram* / superborisova

Марат также заявил, что в ближайшем будущем планирует жениться на Асе. Актер уверен, что в именно в этих отношениях все будет по-другому, по-душевному.

«Предложение еще не сделал, но думаю. Говорят, что не надо наступать на одни и те же грабли, но я буду наступать. Я уверен, что на этот раз это будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки», —подчеркнул Башаров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Марат Башаров о знакомстве со своей новой возлюбленной.

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