С Асей Борисовой актер познакомился на рыбалке.

Марат Башаров уже год встречается со своей избранницей Асей Борисовой. Как рассказал 49-летний актер в эфире одного из федеральных телеканалов, они пока что живут в гражданском браке.

Новая любовь артиста младше его на 13 лет. Она тоже актриса, раньше работала в театре, а сейчас появляется на экране, например, в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский».

Как рассказал сам Башаров журналистам, они с Борисовой встречаются уже год и сейчас живут в гражданском браке. А познакомились на рыбалке.

«Был выезд на природу с актерами, и у меня случился очень удачный клев. Мы живем в гражданском браке. Если нужно, поженимся», — поделился артист.

Стоит отметить, что предыдущие официальные браки знаменитость заключал через короткое время после знакомства. Например, с племянницей Эммануила Виторгана Екатериной Архаровой он пошел в ЗАГС через два месяца.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марат Башаров вышел в свет с новой избранницей.