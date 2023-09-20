СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Балашихе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе.

Также после происшествия по факту инцидента проверку проводит и прокуратура.По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте работает Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в районе 8:30 утра. Обрушились три этажа. Есть пострадавшие, под завалами еще могут быть люди. На месте работают спасатели.