Годовщина смерти Пускепалиса: лучшие роли великого актера

К его игре невозможно было относиться без эмоций: он удивлял, поражал, покорял сердца. Но трагический случай решил все в одночасье.

Ровно год назад, 20 сентября 2022 года, не стало режиссера и актера, Заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса. Он попал в смертельное ДТП под Ярославлем по дороге в Донбасс. 5-tv.ru вспоминает культовые роли звезды российского кино.

«Как я провел этим летом»

Сергей Пускепалис. Фото: Кадр из к/ф «Как я провел этим летом», реж. Алексей Попогребский, 2010 г.

За лучшую мужскую роль в фильме «Как я провел этим летом» Сергей Пускепалис получил «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля 2010 года. Стоит отметить, что мировая премьера триллера состоялась в рамках кинофестиваля в Берлине.

В основе кинокартины лежит история молодого стажера, приехавшего на практику на вымышленный остров на полярной станции. Его встречает наставник, единственный коллега, начальник метеостанции Сергей (Сергей Пускепалис), он очень строг к новому работнику и нелюдим. Но, когда руководитель практики уходит на рыбалку, его подопечный получает с континента трагическое известие.

Среди арктических льдов и нарастающих сомнений «напарники» начинают бояться друг друга и самих себя. Во главе триллера, настоящим виновником сумасшествия единственных обитателей острова постепенно становится сам туманный и одинокий Север.

«Простые вещи»

Сергей Пускепалис. Фото: Кадр из к/ф «Простые вещи», реж. Алексей Попогребский, 2007 г.

Еще один фильм, принесший Сергею Пускепалису множество наград — «Простые вещи». Фильм стал обладателем главного приза фестиваля «Кинотавр», в номинации «Лучшая мужская роль» победил Сергей Пускепалис.

Он сыграл главную роль — врача-анестезиолога Сергея Маслова. Он переживает сложный жизненный период, у него серьезные проблемы на работе, беременная жена в коммунальной квартире, к тому же мужчину лишили прав. Врач за неплохие деньги соглашается ставить обезболивающие уколы стареющему актеру Журавлеву. Пожилой мужчина, на первый взгляд, вздорный и капризный, но врач и пациент находят общий язык.

«А у нас во дворе»

Сергей Пускепалис. Фото: Кадр из сериала «А у нас во дворе…», 2012 г.

Также в копилке легенды российского кино сериал «А у нас во дворе», за него актер удостоился «Золотого орла».

Действие фильма происходит в одном из московских дворов. Жители этого двора расследуют двенадцать различных происшествий, среди них и преступные дела. Главные герои: он — полицейский на пенсии по ранению, скучает по работе и поэтому пьет; она — дворничиха из Узбекистана, разыскивает своего пропавшего мужа. Он не любит приезжих. Она ненавидит пьяниц. И, тем не менее, они отличная команда, способная раскрыть любое преступление…

Режиссер Ольга Музалева подготовила проект, посвященный памяти Сергея Пускепалиса под названием «Прерванный сезон». Об этом сообщает StarHit.ru. Отмечается, что премьера состоится 23 сентября. Зрители смогут увидеть две смонтированные серии и архивные кадры со съемочной площадки. Музалева сообщила, что работа над лентой памяти талантливого актера далась ей крайне тяжело.

«Метро»

Сергей Пускепалис. Фото: Кадр из к/ф «Метро», реж. Антон Мегердичев, 2012 г.

Высокий уровень профессионализма Сергея Пускепалиса зрители оценили по роли в фильме-катастрофе «Метро». Актер сыграл врача Андрея Борисовича Гарина.

Крупное строительство в центре Москвы приводит к тому, что в одном из тоннелей метро между двумя станциями появляется трещина. В тоннель хлынула вода из Москва-реки, и сотни людей оказались во власти надвигающегося потопа. Бешеный поток воды грозит не только обрушением тоннелей метро, но и разрушением всего города.

Среди попавших в беду людей — врач городской больницы Андрей Гарин со своей дочкой Ксюшей. Гарин сражается с катастрофой, пытаясь спасти оставшихся в живых пассажиров вместе с любовником своей жены. Врачу придется переступить через обиду, гнев и страх. Он должен выжить, чтобы вернуть свою любовь, семью… свою прежнюю счастливую жизнь.

Сергей Пускепалис про фильм сказал, что не предупреждение и выразил надежду, он станет оберегом.

Ранее 5-tv.ru писал, какие планы не успел воплотить в жизнь Сергей Пускепалис.