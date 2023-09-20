«Это мое тело»: Анна Семенович объяснила, как защищаться от критики

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 8 0

Певица Семенович посоветовала отвечать на критику за лишний вес принципиально

«Это мое тело»: Анна Семенович объяснила, как защищаться от критики

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Экс-звезда «Блестящих» научила поклонников гордиться своей фигурой и отвечать на критику.

Известная певица Анна Семенович объяснила, как защищаться от резкой критики за лишний вес, сообщает издание dni.ru.

На вопрос одного из подписчиков о том, как отвечать на придирки к фигуре и полноте, Семенович посоветовала сохранять принципиальную позицию.

«Надо говорить: это мое тело, и сейчас я хочу, чтобы оно весило столько. И как только я захочу, чтобы оно весило меньше, оно будет весить меньше. Это не ваше дело. Надо кайфовать от своего тела. Кайфовать», — написала певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Семенович впервые назвала свой главный минус. Бывшая солистка «Блестящих» уже много лет хвастается пышной фигурой. Она никогда, по собственному признанию, не мечтала похудеть. Поклонники буквально задаривают артистку букетами, попутно мечтая взять звезду замуж. Но в чем секрет?

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