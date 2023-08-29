Звезда никогда, по собственному признанию, не мечтала похудеть.

Бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович уже много лет хвастается пышной фигурой. Она никогда, по собственному признанию, не мечтала похудеть.

Эффектное тело привлекает внимание мужчин. Поклонники буквально задаривают артистку букетами, попутно мечтая взять звезду замуж.

На днях в личном блоге певица разместила провокационное видео, на котором показала, какой ценой ей на самом деле обходится негласное звание самой фигуристой звезды. В кадре сразу несколько помощниц со скрипом пытаются натянуть на Семенович концертный костюм.

Сама звезда, по ее собственному признанию, впервые всерьез задумалась о диете.

«Сверху, девочки, я прошу! Снизу я вообще не влезу в корсет! Я нестандартная женщина, у меня грудь больше бедер», — похвасталась она.

Ранее 5-tv.ru писал о переживаниях Лолиты из-за «лишних сантиметров» в талии.

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