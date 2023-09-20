«Жесткое возмездие»: Украина через «Миротворец» начала угрожать американцам

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Рита Миронова
Рита Миронова 19 0

TAC: Киев через «Миротворец» открыто угрожает американцам

«Жесткое возмездие»: Украина через «Миротворец» начала угрожать американцам

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidential Press Servi

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Чем граждане США так не угодили киевской власти?

Украина открыто угрожает американцам через сайт «Миротворец», куда страна вносит «своих врагов». Как пишет издание The American Conservative, киевская власть с подозрением относится к гражданам США, которые не одобряют финансовую поддержку Украины.

«Пока Конгресс спорит о том, стоит ли выделять дополнительные средства, людей, выступающих против финансирования конфликта, Киев добавляет в список жесткого возмездия на сайте „Миротворец“», — написал обозреватель издания Девлин Брэдли.

По его словам, сайт полон призыва к насильственной расправе над всеми, кто выступает против Украины. Причем, хоть «Миротворец» и не является государственным сайтом, украинское правительство все же с ним связано.

США регулярно помогает Украине финансами и вооружением, однако жителям страны перестает это нравиться. Многие открыто выражают свое возмущение и требуют отменить любую помощь, так как она негативно сказывается на самой Америке.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын попал в базу «Миротворца».

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