TAC: Киев через «Миротворец» открыто угрожает американцам
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidential Press Servi
Чем граждане США так не угодили киевской власти?
Украина открыто угрожает американцам через сайт «Миротворец», куда страна вносит «своих врагов». Как пишет издание The American Conservative, киевская власть с подозрением относится к гражданам США, которые не одобряют финансовую поддержку Украины.
«Пока Конгресс спорит о том, стоит ли выделять дополнительные средства, людей, выступающих против финансирования конфликта, Киев добавляет в список жесткого возмездия на сайте „Миротворец“», — написал обозреватель издания Девлин Брэдли.
По его словам, сайт полон призыва к насильственной расправе над всеми, кто выступает против Украины. Причем, хоть «Миротворец» и не является государственным сайтом, украинское правительство все же с ним связано.
США регулярно помогает Украине финансами и вооружением, однако жителям страны перестает это нравиться. Многие открыто выражают свое возмущение и требуют отменить любую помощь, так как она негативно сказывается на самой Америке.
Ранее 5-tv.ru писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын попал в базу «Миротворца».
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