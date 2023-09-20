Домашний лекарь: чем полезен мед с теплой водой перед сном

Диетологи рассказали о не известных ранее полезных качествах продукта.

Диетологи, специализирующиеся на здоровом питании, рассказали, в чем заключается польза употребления чайной ложки меда с теплой водой перед сном. Об этом сообщает Planet Today.

Известно, что продукт обладает необходимыми свойствами для поддержания иммунитета и противовоспалительным эффектом, убивая вредные бактерии.

По словам специалистов, в меде также содержатся элементы, которые способствуют очищению крови.

В результате эксперимента, ученые пришли у выводу, что съедая по чайной ложке меда с теплой водой на ночь можно улучшить обмен веществ и кровообращение.

В исследовании участвовали добровольцы в возрасте от 40 до 55 лет, показатели по здоровью которых значительно улучшились благодаря домашнему лекарю.

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