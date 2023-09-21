Президент России провел переговоры в главой МИД КНР. Каков итог?

Владимир Путин принял в Константиновском дворце Петербурга министра иностранных дел Китая Ван И. В беседе президент высоко оценил развитие двусторонних связей с КНР и сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Поднебесную в октябре для участия в форуме «Один пояс — один путь».

Это полностью и целиком соответствует и нашим интересам, мы интегрируем, собственно говоря, и наши идеи создания большого евразийского пространства, и идеи китайских друзей в рамках этой программы «Один пояс — один путь» и действуем достаточно синхронно.

Коснулся президент и ситуации в Закавказье, где пару часов назад было объявлено о прекращении огня и завершении конфликта между территориальной армией Нагорного Карабаха и силами Минобороны Азербайджана.

Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в этот конфликт, делают все, чтобы защитить мирное население. На нашем основном пункте базирования уже свыше 2 000 гражданских лиц, из них более тысячи детей. Мы в очень тесном контакте, повторяю, находимся со всеми сторонами конфликта — с властями в Ереване, Степанакерте и в Баку. Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения проблемы в мирное русло.

Помимо тех, кто прибыл в базовый лагерь миротворцев, сотни людей стягиваются к аэропорту Ходжалы в Степанакерте. Люди хотят покинуть регион и надеются на эвакуацию. Аэропорт фактически не функционирует, но жители все равно прибывают с вещами к взлетно-посадочной полосе. Не обращая внимания на заявления о прекращении огня.