Украинцев призывают выходить на улицы с протестами.

Президента Украины Владимира Зеленского ждет жесткий финал. Об этом в интервью с RT заявил американский журналист Джексон Хинкл.

По его словам, украинский лидер закончит так же, как Усама бен Ладен — глава «Аль-Каиды»*, которого ликвидировало американское подразделение сил специального назначения.

«Может я и ошибаюсь, но думаю, что Зеленского ждет жестокий финал», — сказал Хинкл.

Он также назвал украинское контрнаступление «самоубийственной миссией», так как из-за него погибла 71 тысяча человек. Журналист призвал жителей Украины выходить на улицы в Одессе, Львове и Киеве, чтобы протестовать против действий своего правительства, которое отправляет их мужей, отцов, братьев и сыновей на фронт.

Без шансов: в США назвали причину провала украинского контрнаступления

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

4 июня 2023 года было объявлено о начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленные западными странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский вызывает все больше раздражения у Запада.

* — запрещенная в России террористическая организация