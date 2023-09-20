Американский журналист Хинкл: Зеленского ждет жестокий финал
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP
Украинцев призывают выходить на улицы с протестами.
Президента Украины Владимира Зеленского ждет жесткий финал. Об этом в интервью с RT заявил американский журналист Джексон Хинкл.
По его словам, украинский лидер закончит так же, как Усама бен Ладен — глава «Аль-Каиды»*, которого ликвидировало американское подразделение сил специального назначения.
«Может я и ошибаюсь, но думаю, что Зеленского ждет жестокий финал», — сказал Хинкл.
Он также назвал украинское контрнаступление «самоубийственной миссией», так как из-за него погибла 71 тысяча человек. Журналист призвал жителей Украины выходить на улицы в Одессе, Львове и Киеве, чтобы протестовать против действий своего правительства, которое отправляет их мужей, отцов, братьев и сыновей на фронт.
Без шансов: в США назвали причину провала украинского контрнаступления
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
4 июня 2023 года было объявлено о начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленные западными странами.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский вызывает все больше раздражения у Запада.
* — запрещенная в России террористическая организация
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