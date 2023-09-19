Без шансов: в США назвали причину провала украинского контрнаступления

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Аналитик ЦРУ Джонсон: наступление ВСУ не имело шансов на успех без авиации

Без шансов: в США назвали причину провала украинского контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Украинское контрнаступление

В чем ошиблось командование ВСУ?

Без поддержки авиации украинское контрнаступление было обречено на провал. Такое заявление в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube, сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам специалиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать хорошо укрепленные позиции российской армии с помощью пехоты и небольшого количества артиллерии. Разумеется, у них ничего не получилось.

«Как, во имя всего святого, вы хотели атаковать укрепленные позиции, когда вы можете полагаться только на наземные силы и артиллерию в небольшом количестве? Никогда в истории такого не было», — заявил Джонсон.

Аналитик добавил, что российские истребители беспрепятственно летают вдоль линии фронта. Армии Украины им нечего противопоставить.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ вновь нанесли удары по гражданской инфраструктуре Донецка. В результате атаки пострадала местная администрация.

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