Без шансов: в США назвали причину провала украинского контрнаступления
Аналитик ЦРУ Джонсон: наступление ВСУ не имело шансов на успех без авиации
Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov
В чем ошиблось командование ВСУ?
Без поддержки авиации украинское контрнаступление было обречено на провал. Такое заявление в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube, сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По словам специалиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать хорошо укрепленные позиции российской армии с помощью пехоты и небольшого количества артиллерии. Разумеется, у них ничего не получилось.
«Как, во имя всего святого, вы хотели атаковать укрепленные позиции, когда вы можете полагаться только на наземные силы и артиллерию в небольшом количестве? Никогда в истории такого не было», — заявил Джонсон.
Аналитик добавил, что российские истребители беспрепятственно летают вдоль линии фронта. Армии Украины им нечего противопоставить.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ вновь нанесли удары по гражданской инфраструктуре Донецка. В результате атаки пострадала местная администрация.
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