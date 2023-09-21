За все «хорошее»: польский депутат выставил счет Украине

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Польский депутат Босак выставил счет Украине в 23 млрд долларов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Какие долги требует оплатить парламентарий?

Украина и Польша все дальше уплывают друг от друга. Мало того, что польский премьер Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву, так как сама активно вооружается. Так еще красиво выступил польский депутат Кшиштоф Босак, вопреки своей фамилии он решил выставить соседям счет.

Встал возле украинского посольства с плакатом, на котором был обозначен долг Киева перед Польшей в 101 миллиард злотых. Это примерно 23 миллиарда долларов.

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