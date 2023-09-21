В Петербурге задержали организатора взяток в МРЭО

Эфирная новость 26 0

По громкому делу всего задержаны 14 человек. Какую схему они придумали?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Илья Питалев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Петербурге разгорается громкий скандал с участием десятков автоинспекторов. Этим утром в несколько офисов ГИБДД города нагрянули оперативники.

По данным МВД, действующие и бывшие сотрудники за деньги ставили на учет и снимали с него машины с криминальным прошлым. быстро и без очереди зарегистрировать автомобиль предлагали через специально созданные сайты.

Часть денег, предположительно, уходила должностным лицам из ГИБДД. Речь может идти о десятках миллионов рублей.

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.62
0.40 103.37
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Кому-то лето, а кому-то — зиму: снег и метели накрыли российские регионы
8:21
Российские миротворцы эвакуировали пять тысяч человек из Нагорного Карабаха
8:16
Эффективно и повсеместно: как работают российские ПТУР в зоне спецоперации
8:08
Всего два пункта: Зеленский выдвинул России условия для завершения конфликта
8:00
Иностранцы пытались вывезти из Приамурья золото на 18 миллионов рублей
7:51
Собянин: на юге Москвы построят школу, детский сад и поликлинику

Сейчас читают

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других
Что с лицом: жена Зеленского расстроилась из-за его выступления на Генассамблее ООН?
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России