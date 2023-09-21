В Петербурге задержали организатора взяток в МРЭО

В Петербурге разгорается громкий скандал с участием десятков автоинспекторов. Этим утром в несколько офисов ГИБДД города нагрянули оперативники.

По данным МВД, действующие и бывшие сотрудники за деньги ставили на учет и снимали с него машины с криминальным прошлым. быстро и без очереди зарегистрировать автомобиль предлагали через специально созданные сайты.

Часть денег, предположительно, уходила должностным лицам из ГИБДД. Речь может идти о десятках миллионов рублей.