В Петербурге задержали организатора взяток в МРЭО
По громкому делу всего задержаны 14 человек. Какую схему они придумали?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Илья Питалев; 5-tv.ru
В Петербурге разгорается громкий скандал с участием десятков автоинспекторов. Этим утром в несколько офисов ГИБДД города нагрянули оперативники.
По данным МВД, действующие и бывшие сотрудники за деньги ставили на учет и снимали с него машины с криминальным прошлым. быстро и без очереди зарегистрировать автомобиль предлагали через специально созданные сайты.
Часть денег, предположительно, уходила должностным лицам из ГИБДД. Речь может идти о десятках миллионов рублей.
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