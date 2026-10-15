Благими намерениями: водители получают штрафы за то, что уступили дорогу скорой

Водители начали массово получать «письма счастья» за пропуск скорой помощи. Уступая дорогу машинам со спецсигналами, автолюбители вынужденно нарушают правила дорожного движения: пересекают стоп-линию, двойную сплошную или выезжают на запрещающий сигнал светофора.

Камеры видеонаблюдения ежедневно фиксируют сотни таких нарушений и рассылают штрафы за, казалось бы, благие намерения. Но выход есть. Как доказать свою невиновность — узнал корреспондент «Известий» Александр Тернхин.

Пробка, час пик, звуки подъезжающей скорой. Знакомая каждому водителю ситуация, где, как правило, не раздумываешь.

Но благородный поступок может обернуться и неприятностью. Уступая неотложке, Ян Павловский понимал, что нарушает, выезжает за стоп-линию. Но ситуация, говорит, была безвыходная.

«Соображал, что нарушаю ПДД. Что придет штраф. Пришлось уступать. Уступил. Заехал за стоп-линию», — сказал Ян Павловский.

Свою невиновность водитель доказывал через суд. Но автоинспекция непреклонна: нарушение есть нарушение. А это уже Тольятти. Два случая подряд на одном и том же перекрестке. И хотя на кадрах видеофиксации очевидно перестроение из-за скорой, Вячеслав не избежал ни штрафов, ни судов.

«Повторил бы я такую ситуацию снова? Пропустил бы на красном свете скорую помощь? Да, пропустил бы!» — сказал Вячеслав Строченков.

Пункт третий правил дорожного движения. Водитель обязан перестроиться перед спецтранспортом. Иначе штраф от семи с половиной тысяч. С другой стороны, проезд на красный или пересечение сплошных — тоже нарушение. Водители не первый год жалуются на противоречие. Пока безуспешно.

«Для понимания, как легко можно стать нарушителем. Мы в машине скорой. Впереди светофор. Перестраиваться водителям некуда. И если бы сейчас мы ехали со спецсигналами, то кому-то из потока пришлось бы нарушить правила. Пусть и не по своей воле», — сказал корреспондент.

У Минтранса свои доводы. За год фиксируется около 100 тысяч раз, когда спецтранспорт не пропускают даже несмотря на сирены. Это тоже нужно пресекать — вопрос человеческих жизней. Но почему бы тогда вообще не отменить эти штрафы? Да вот почему.

«Представьте себе. Водителю бы разрешили совершать такой маневр, и он по своей неосмотрительности в суматохе совершает столкновение со встречным транспортным средством. Мы очевидно создаем глобальную аварийную ситуацию», — сказал автоюрист Лев Воропаев.

Поэтому каждый случай рассматривают отдельно. Защита водителя в его же руках. Но доказать чистоту намерений можно, уверяет автоэксперт Максим Кадаков. Например, если предоставить записи с видеорегистратора.

«Если у вас есть видеоподтверждение, то можно сказать на 99%, что решение будет принято в вашу пользу. Но по-прежнему водитель должен сам доказывать, что он не верблюд», — сказал журналист, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Все упирается в технику. Дорожные камеры автоматические и в правовых коллизиях не разбираются. Снимки тоже обрабатывает автоматика. Роботам не до человеческих нюансов. В Общественной палате предлагают решение — под стать проблеме.

«Нужно, наверное, подключать систему искусственного интеллекта, которые могли бы анализировать обстоятельства. То есть не только сам факт пересечения разметки, а наличие там рядом, например, спецсигналов», — сказал заместитель председателя комиссии по безопасности во взаимодействии с ОМК Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов.

Ситуация патовая. И решение каждый раз на совести водителей. По статистике все того же Минтранса, из-за задержек в пути скорая приезжает на пять минут позже в среднем. А ведь в некоторых случаях даже секунда имеет значение.

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