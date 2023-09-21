Ответственность водителя: самокатчиков планируют отправить на экзамены по ПДД

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 9 0

Самокатчиков в России хотят отправить на экзамены по ПДД

Ответственность водителя: самокатчиков планируют отправить на экзамены по ПДД

Фото: www.globallookpress.com / Антон Денисов

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В Госдуме предложили ужесточить требования к пользователям самокатов, так как они — участники дорожного движения. И все чаще провоцируют ДТП.

Экзамены по правилам дорожного движения (ПДД) могут стать обязательными для российских самокатчиков и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Письмо с этой инициативой на имя председателя правительства Михаила Мишустина подготовил вице-спикер Госдумы Михаил Делягин, сказано в материале «Известий». Отмечается, что тема правового регулирования использования данных транспортных средств активно обсуждается во всех фракциях.

Люди на самокатах зачастую выезжают на автодороги, не следуют ПДД и провоцируют аварии. По данным министерства внутренних дел (МВД), в 2023 оду количество ДТП с их участием выросло на 182%. СИМ стали очень популярны, они помогают разгрузить общественный транспорт, соответствующие компании создают новые рабочие места, но четких правил для них пока не существует. Тем временем происходят столкновения, нередко гибнут люди.

«Причины этого — аварийное вождение, хулиганство, бегство с места аварии без оказания помощи пострадавшим, которые, как правило, создают владельцы личных СИМ, так как курьеры и даже арендаторы понимают, что в случае аварии с их участием им не удастся сохранить анонимность и стараются вести себя аккуратно», — сказано в письме Делягина.

Автор инициативы требует контроля над соблюдением самокатчиками ПДД, дачи экзаменов и выдачу документов, аналогов автомобильных прав, допускающих к управлению данным видом транспорта. Ранее 5-tv.ru выяснял, когда введут уголовную ответственность для водителей электросамокатов.

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