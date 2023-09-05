По всей строгости: когда введут уголовную ответственность для водителей электросамокатов

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Для водителей электросамокатов планируется ввести уголовную ответственность

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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С начала года в ДТП с этим видом транспорта погибли 12 человек.

Для водителей электросамокатов планируется ввести уголовную ответственность. Также их хотят обязать получать госномера на свой транспорт. Такое предложение поступило в Правительство из Госдумы.

Инициатива связана с резко возросшим количеством аварий с участием самокатчиков. В этом году их стало почти на 200% больше. С начала года в таких ДТП погибли 12 человек, а число пострадавших перевалило за тысячу.

Часто виновник скрывается с места происшествия и найти его без госномеров сложно даже при помощи камер видеонаблюдения. Инициатива должна исправить ситуацию. Кроме того, для самокатов планируется сделать обязательным техосмотр, а для их владельцев — сдачу экзамена на знание ПДД.

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