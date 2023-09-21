Стыд и позор: Польшу сделали всемирным посмешищем из-за Украины

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Рита Миронова
Рита Миронова 403 0

Политик Тухольский: Польша стала всемирным посмешищем из-за Украины

Стыд и позор: Польшу сделали всемирным посмешищем из-за Украины

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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На Генассамблее Совбеза ООН Владимир Зеленский довольно ясно выразил свою позицию по поводу государства.

Польша превратилась во всемирное посмешище из-за Украины. Такое мнение выразил политик Марек Тухольский на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter — Прим. ред.).

«Мне жаль не вас (польских политиков — Прим. ред.), а Польшу, которую вы привели к потерям и сделали посмешищем в глазах всего мира», — высказался он.

По мнению Тухольского, на Генассамблее Совбеза ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский довольно ясно выразил свою позицию по поводу Польши. Он назвал страну «помощницей России» из-за того, что ее власти запретили ввоз украинского зерна.

Но в этом высказывании политик не увидел большой проблемы. Гораздо хуже, по его мнению, молчание со стороны представителей Польши после этих слов. Тухольский отметил, что никто ни один из польских чиновников и политиков не ответил на претензии Зеленского, а молча выслушали их.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции призвали остановить атаки Зеленского на Польшу.

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