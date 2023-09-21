Глава киевского режима обвинил Варшаву в поддержке России после запрета на импорт украинского зерна в страну.

Президента Украины Владимира Зеленского и его нападки на Польшу, которая до недавних пор была едва ли не самым горячим сторонником Украины, необходимо остановить. Агрессия в адрес бывшего партнера, страны, которая дала главе киевского режима огромные ресурсы и выступила радикально против России, может привести к необратимым последствиям. Так полагает французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, свое мнение он опубликовал в соцсети X.

«Польша „срочно“ вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России (обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу)!» — сказано в посте.

Незадолго до этого посол Незалежной в Польше Василий Зварыч озвучил позицию Киева о «неприемлемости» одностороннего запрета на импорт украинского зерна. Филиппо поражен подобными выпадами. Он назвал Зеленского безумным человеком с до крайности своенравным характером. Отношения с Варшавой сегодня, заявил политик, только подтверждают это мнение. По словам француза, президент Украины «никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы», если его вовремя не остановить

По решению Еврокомиссии запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции (пшеницы, рапса, кукурузы и семян подсолнечника) в несколько приграничных стран Евросоюза был снят 15 сентября. Но Польша, а также Словакия и Венгрия решение не поддержали и продлили ограничение в одностороннем порядке до конца года. В ответ Киев подал жалобы на три государства во Всемирную торговую организацию (ВТО).

На фоне напряженной ситуации украинский министр экономики Тарас Качка пригрозил ответными санкциями и запретом на ввоз фруктов и овощей из Польши. На это три европейских государства, отверженные Зеленским, заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы.

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