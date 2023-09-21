Предал творческую Родину: что стало с звездой сериала «Интерны» Одином Байроном

Почему актер не возвращается в Москву?

Издание NEWS.ru сообщило, где нашел постоянную работу актер американского происхождения из нашумевшего сериала «Интерны» Один Байрон.

Один прославился благодаря роли Фила Ричардса. Но с недавних пор актер полностью исчез со всех российских телеэкранов, а в столичный театр, судя по всему, Один возвращаться не планирует.

«В феврале 2022 года я был в Грузии. Мы каждый день сидели на кухне и читали новости. Я просто понял, что вернуться в Москву и жить, как мы жили раньше, — не вариант. И наслаждаться этим прекрасным городом мы больше не можем», — объяснял ранее Байрон.

Дело в том, что теперь актер нашел свое пристанище в европейских театрах. Выяснилось, что актер сотрудничает с Thalia Theater в Гамбурге и с Национальным театром оперы и балета в Амстердаме.

Подобная антироссийская позиция резко контрастирует с заявлениями и поступками самого артиста. В одном из интервью Байрон признавался, что РФ стала для него творческой родиной. А в 2013-м и вовсе получил вид на жительство в России. В тот период артист говорил, что настолько сблизился со страной, что уже и не понимает: русский он или американец.

Творческая карьера Одина Байрона не ограничивается «Интернами». Так, в он успел сняться в драме «Содержанки-2» и в сериалах «Карамора» и «Петрополис».

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