«Сами себя пытаются надуть»: солист группы «Чайф» высказался о сбежавших звездах

Но музыкант считает, что искреннее раскаяние может изменить ситуацию.

Солист группы «Чайф» Владимир Шахрин считает, что уехавшие из страны после начала СВО знаменитости занимаются самообманом, сравнивая себя с интеллигенцией прошлого столетия. Об этом он заявил в интервью с Лилией Абрамовой, опубликованном на Youtube.

По словам Шахрина, ничего общего между российскими эмигрантами и современными звездами не существует — вторые не дотягивают.

«Несчастные люди. Сами себя пытаются надуть, сравнивают себя с „философским пароходом“, с эмиграцией, голубой кровью, которые после революции уехали, с князями, графами, офицерами. Да вам до них… близко даже нет!», — уверен музыкант.

Владимир Шахрин подчеркнул, что у сбежавших звезд было достаточно времени, чтобы разобраться, кто есть кто, и взглянуть на ситуацию со стороны. Музыкант допустил, что, при должном раскаянии они могут вернуться в Россию, если искренне захотят «быть с Родиной», ведь все порой совершают ошибки. Но если возвращение будет вынужденное, ради заработка, то это не приведет ни к чему хорошему.

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