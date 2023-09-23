«Новая глава»: муж Седоковой баскетболист Янис Тимма намекнул на расставание

Что происходит с баскетболистом, который остался один в Штатах?

Баскетболист Янис Тимма поделился своими чувствами в сети после переезда, возможно, уже экс-возлюбленной — певицы Анны Седоковой — в Москву. Несмотря на то, что еще в начале месяца пара праздновала годовщину свадьбы, некоторое время назад исполнительница намекнула в соцсетях о возможном расставании.

Издание 7Дней.ru отмечает, что недавно Седокова оставила супруга, переехав из США в Москву вместе с сыном Гектором. Пока знаменитость занята поиском новой квартиры и решением бытовых проблем, связанных с возвращением в Россию, Тимма остается в Штатах один.

Баскетболист решил поделиться сокровенными чувствами в личном блоге, словно бы намекнув о расставании с Седоковой.

«Они хотят видеть мои эмоции, но я вообще не улыбаюсь. Новая глава», — написал Янис.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Седокова трогательно поздравила мужа на фоне слухов о расставании. Она также рассказала подписчикам, что в ее союзе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой нередко происходят конфликты.

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