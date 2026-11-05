Вяленая рыба довела до больницы 19 человек в Саратовской области

Из-за вяленой рыбы в Саратовской области 19 человек попали в больницу

В городе Пугачеве Саратовской области 19 человек отравились вяленой рыбой. Все они обратились за медицинской помощью после того, как съели продукцию, купленную в одной и той же сети магазинов.

У пострадавших выявили паразитарное заболевание — описторхоз. В образцах рыбы язь обнаружили возбудителей болезни. С реализации сняли 35 килограммов опасного товара, продажу другой рыбной продукции приостановили. Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку и исследуют биологические материалы пострадавших.

Чем опасен описторхоз

Описторхоз — одно из самых распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Возбудителями являются плоские черви-трематоды. Заразиться можно при употреблении в пищу недостаточно термически обработанной рыбы семейства карповых: язя, леща, плотвы, линя и других.

Болезнь опасна тяжелыми осложнениями, включая панкреатит, цирроз печени и анемию.

Ситуация в Пугачеве начала развиваться 30 октября. Тогда за помощью к врачам обратились первые семь человек. Роспотребнадзор подтвердил, что причиной массового отравления стала именно эта партия рыбы.

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