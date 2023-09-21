С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 581 0

Экс-участник команды КВН «Камызяки», шоумэн, певец, музыкант, телеведущий в интервью 5-tv.ru раскрылся с еще более неожиданных граней.

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Вячеслав Макаров с самого детства сразу заявил — я буду артистом на большой сцене! Оспорить это не мог никто. Кипучая энергия и желание творить привели красавца из южного города Астрахань сначала в КВН, где он стал участником команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края», позднее его талант распространился на множество спектров.

Уже несколько лет Вячеслав является ведущим популярного на телевидении проекта «Маска», а также — крупных общероссийских мероприятий и премий. Активно развивается и его музыкальная карьера. «Твоя история», «Посмотри мне в глаза», «Разбуди меня» и «Знак Водолея» — твердо закрепились на музыкальных площадках и плейлистах поклонников.

В то же время, Макаров в личной жизни остается скромным человеком. В интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко он признался:

«Я шел в профессию не за популярностью. У меня никогда не было желания стать известным человеком. У меня никогда не стоял на первом плане — я хочу, чтобы меня все узнавали, я хочу, чтобы все знали меня в лицо. Я это делал, потому что мне это нравилось. Я хочу дарить творчество людям. Я хочу через свое творчество, что-то доносить и, возможно, кого-то отвлечь от чего-то плохого».

О поиске себя в профессии, работе на телевидении, звездности, райдере, привычках и жизненных принципах, сольном концерте в Москве 6 октября, а также о личной жизни, первой работе в подростковом возрасте, маме и создании семьи у Вячеслава Макарова смотрите в видеоверсии интервью, а также в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

Еще больше интервью со звездами в спецпроекте «ОтЛичная жизнь» и в разделе «Интервью» на сайте 5-tv.ru.

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С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе

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