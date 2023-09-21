В России ограничили экспорт бензина и дизельного топлива

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Правительство РФ временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива

В России ограничили экспорт бензина и дизельного топлива

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Решение принято, чтобы стабилизировать цены.

В России введены временные ограничения, которые коснулись продажи автомобильного бензина и дизельного топлива за границу. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Текст документа был опубликован на сайте кабмина.

Ожидается, что принятая мера поспособствует стабилизации стоимости на энергоносители внутри страны. Введенные ограничения также должны позволить наполнить внутренний рынок нефтепродуктами.

Когда ограничения будут отменены — не уточняется.

В правительстве обратили внимание на рост нормативных поставок бензина и дизеля. Ответственные органы следят за ситуацией, в частности производится мониторинг в сфере закупок нефтепродуктов для сельхозпроизводителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российскому правительству удается сбалансировать топливный рынок, и дефицита не наблюдается.

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