«Мы производим больше»: Новак исключил дефицит топлива в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Новак: российскому правительству удается сбалансировать топливный рынок

«Мы производим больше»: Новак исключил дефицит топлива в России

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Вице-премьер рассказал об основных задачах на внутреннем рынке.

В России не наблюдается дефицита топлива. Принимаемые правительством меры позволяют сбалансировать ситуацию на рынке. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Тюменского промышленно-энергетического форума.

«У нас нет дефицита топлива. Баланс производства показывает, что мы в этом году производим больше, чем в прошлом году», — прокомментировал он.

Новак обратил внимание, что производство энергоносителя продолжается в бесперебойном режиме. Он также отметил, что его стоимость начала дешеветь. Сейчас перед государством стоит важная задача — не дать повыситься цене на топливо. По его словам, «вертикальным компаниям» это уже прекрасно удается.

В заключение вице-премьер добавил, что правительство понимает план действий и, в случае необходимости, готово принять необходимые меры, даже если они будут кардинальными.

Ранее 5-tv.ru писал, что цены на дизель в США бьют все рекорды.

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