Ушаков: Москва отложила решение о переговорах из-за атак ВСУ в день выборов

Президент России Владимир Путин сказал в телефонном разговоре американскому лидеру Дональду Трампу, что Москва подумает о возобновлении переговоров по украинскому урегулированию после атак ВСУ в день выборов. Об этом ТАСС сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, Путин во время беседы сказал, что киевский режим сделал ставку на эскалацию и затягивание конфликта. Президент РФ дал понять, что удары боевиков ВСУ по территории России никак не повлияют на продвижение российских войск в зоне СВО.

«Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей стороны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив. Наши вооруженные силы полностью владеют инициативой», — сказал Ушаков.

Российский лидер отметил, что Россия не изменила свои цели и задачи в рамках спецоперации. При этом он заявил о готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины для достижения долгосрочного мира.

Ушаков также рассказал о планах на двустороннюю встречу. По его словам, главы двух стран во время беседы эту тему не поднимали, однако помощник допустил переговоры Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае. Оба лидера намерены посетить предстоящее мероприятие.

Кроме того, президенты затронули тему ирано-американского противостояния. Путин сообщил Трампу, что Вашингтон может и должен договариваться с Тегераном, поскольку дипломатические ресурсы по этой проблеме еще остаются. Глава государства добавил, что Москва не меняла позицию по предложению вывоза иранского урана в РФ.

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