Ушаков: Москва отложила решение о переговорах из-за атак ВСУ в день выборов

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 22 0

Путин дал понять Трампу, что действия киевского режима не повлияют на проведение СВО.

Что Путин сказал Трампу о переговорах по Украине и СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин сказал в телефонном разговоре американскому лидеру Дональду Трампу, что Москва подумает о возобновлении переговоров по украинскому урегулированию после атак ВСУ в день выборов. Об этом ТАСС сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, Путин во время беседы сказал, что киевский режим сделал ставку на эскалацию и затягивание конфликта. Президент РФ дал понять, что удары боевиков ВСУ по территории России никак не повлияют на продвижение российских войск в зоне СВО.

«Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей стороны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив. Наши вооруженные силы полностью владеют инициативой», — сказал Ушаков.

Российский лидер отметил, что Россия не изменила свои цели и задачи в рамках спецоперации. При этом он заявил о готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины для достижения долгосрочного мира.

Ушаков также рассказал о планах на двустороннюю встречу. По его словам, главы двух стран во время беседы эту тему не поднимали, однако помощник допустил переговоры Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае. Оба лидера намерены посетить предстоящее мероприятие.

Кроме того, президенты затронули тему ирано-американского противостояния. Путин сообщил Трампу, что Вашингтон может и должен договариваться с Тегераном, поскольку дипломатические ресурсы по этой проблеме еще остаются. Глава государства добавил, что Москва не меняла позицию по предложению вывоза иранского урана в РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:56
71-летний настоятель восемь лет насиловал девочек в буддийском храме
1:40
Смертельный напиток: молочный коктейль убил школьницу
1:20
Ушаков: Москва отложила решение о переговорах из-за атак ВСУ в день выборов
1:19
Три мощных выброса солнечной плазмы приведут к магнитной буре
0:45
«Кто это сказал?»: Трамп отреагировал на слова Зеленского о его слабости из-за России
0:36
«Люблю и ненавижу»: Султан Лагучев ответил на сравнения с Анной Asti

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Бойня в кабине: второй пилот Flydubai пытался повторить сценарий терактов 11 сентября
Свадьбы не будет? Дочь Любови Успенской удалила все фото с женихом
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео