Аксенов сообщил о поступлении БПЛА «Сарыч-2» в войска после испытаний

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Изделие крымского предприятия уже опробовали некоторые подразделения российской армии.

Аксенов сообщил о поступлении БПЛА «Сарыч-2» в войска после испытаний

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Беспилотник «Сарыч-2» производства крымского предприятия «Робоавиа» поступит на вооружение российской армии после доработок и испытаний. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он уточнил, что разведывательные дроны уже направлялись в некоторые подразделения по спецзаказу властей.

«Робоавиа» — крупнейшее в Крыму производство беспилотников, на поддержу которого выделяются в том числе внебюджетные средства. По словам Аксенова, руководство региона планирует предоставить предприятию финансирование и выделить дополнительные работы по научно-исследовательским направлениям.

Недавно президент РФ Владимир Путин поручил госкорпорации «Ростех» увеличить долю производства новейших вооружений, в том числе дронов «Ланцет» и «Куб». Российский лидер отметил, что беспилотники самолетного типа показали свою эффективность, нанося мощные удары по иностранной технике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России разработали FPV-систему для уничтожения и перехвата украинских беспилотников.

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