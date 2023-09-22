Figaro: Польша нанесла удар Украине отказом в поставке оружия
Фото: www.globallookpress.com / artifant
Киевский режим и так находится в нелучшем положении. Но такого от союзника Незалежная явно не ждала.
Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о приостановке передачи Украине оружия стало для нее «настоящим ударом». Об этом пишет издание Figaro.
«Каковы бы ни были причины выхода Польши из состава „активно помогающих Украине стран“, это дорого обойдется украинцам», — говорится в материале.
Издание между тем отмечает, что Польша занимала шестое место среди западных стран, поставляющих киевскому режиму оружие. Известно, что всего страна потратила на поддержку Незалежной около трех миллиардов евро.
Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия отреагировала на решение США о новой помощи ВСУ.
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