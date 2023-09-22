«Давно не удивляет»: Россия отреагировала на решение США о новой помощи ВСУ

Киевский режим получит оружие на сумму 325 миллионов долларов. Но изменит ли это ситуацию на поле боя?

Постоянная накачка киевского режима оружием никого давно не удивляет. Так на решение президента США Джо Байдена о новом пакете военной помощи для Украины отреагировали в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Администрация США не могла вернуть домой подопечного, уничтожающего собственный народ и покорно ведущего войну по доверенности против нашей страны, без утешительных подарков. Здесь готовы поставлять украинцам все что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление», — говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.

В дипмиссии отметили, что боевики, несмотря на накачку оружием, своих целей не добились и вряд ли добьются. Тем не менее Россия призывает США осознать бесперспективность безостановочной передачи пакетов помощи киевскому режиму, это лишь затянет конфликт, добавили в посольстве.

Прежде США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. О решении сообщил президент Штатов Джо Байден.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вошло в новый пакет помощи Украине от США.