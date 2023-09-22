«Ситуация диктует»: Лавров призвал к процедуре арбитража против США

Официальная встреча состоялась в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша запустить процедуру арбитража против США из-за нарушения ими своих обязательств. Ранее Штаты отказались выдавать визы российским дипломатам.

В рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН представитель РФ провел официальную беседу с генеральным секретарем ООН, в которой подчеркнул, что представители Запада не в первый раз нарушают свои соглашения, переступая дипломатическую черту. Лавров призвал Гутерриша восстановить справедливость, а заодно напомнил ООН о необходимости соблюдения «принципа беспристрастности».

«Министр обратил внимание Генсекретаря на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, включая отказы в выдаче виз дипломатам из России и ряда других стран для участия в мероприятиях по ооновской линии», — гласит его сообщение.

Примечательно, что Россия стала не единственной страной, не получившей визы для дипломатов. Дискриминации подвергается ряд других стран, что, по словам Лаврова, «должно запустить процессы арбитража против Соединенных Штатов», резюмировал Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал, что в посольстве РФ нейтрально оценили новое стремление стран Европы поставлять на Украину вооружение.