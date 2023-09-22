Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе могли нанести ракетой Storm Shadow

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 192 0

Появилась предварительная информация об атаке киевского режима.

Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе могли нанести ракетой Storm Shadow

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

По Черноморскому флоту в Севастополе могли нанести удар крылатой ракетой Storm Shadow. Об этом сообщает Mash.

В городе снова звучит сигнал ракетной опасности. Губернатор региона Михаил Развожаев попросил жителей и туристов сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации, а также не выходить из зданий и не выезжать в центр города.

При обнаружении потенциально опасных элементов мирных жителей призывают не подходить к ним и вызывать экстренные службы.

Англо-американская ракета Storm Shadow на данный момент — самое дальнобойное оружие в арсенале ВСУ, которое Киеву поставил Запад. Российские средства ПВО сбивают эти ракеты, несмотря на то, что это сложная, способная маневрировать цель.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пресечении попытки атаки украинских беспилотников на Крым.

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