МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников на Крым

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 23 0

Дежурные средства ПВО справились с угрозой.

МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников на Крым

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вечером 17 сентября успешно пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на юго-западное побережье Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей — беспилотники уничтожены над полуостровом.

Тема:
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