В Раде заявили, что украинские власти заигрались

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 51 0

Украинский депутат призвал Киев к смене подхода к партнерам Запада

В Раде заявили, что украинские власти заигрались

Фото: Ратмиров Андрей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Все меньше становится тех, кто готов слушать Зеленского. Но почему?

О том, что украинские власти заигрались, поэтому им пора менять подход по отношению к партнерам, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале. Такими словами он прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского в США.

«По визиту Зеленского — совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал нашей власти. Они заигрались. Надо менять подходы», — написал парламентарий.

Чиновник напомнил, что из обещанных 240 миллиардов долларов Зеленский получил сумму, которая в 70 раз меньше. Также тех, кто готов внимать речам киевского лидера, где ключевой темой продолжает оставаться запрос на поставки оружия, стало мало.

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Подводя итог, парламентарий напомнил украинцам, что наиболее важным партнером для страны остается США. Без поддержки американского правительства ВСУ проиграют в кратчайшие сроки. Гончаренко считает, что Украине не хватает достаточного арсенала оружия, а также у нее нет потенциала в экономической деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рада назвала время, когда примут решение по выборам президента Украины.

* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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