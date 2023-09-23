«Пока смерть не разлучит нас»: Шакира все еще льет слезы по Пике

Певица верила в любовь до гроба во время отношений с футболистом. Спустя год после расставания она не может отпустить экс-возлюбленного.

С тех пор как колумбийская певица Шакира рассталась с испанским футболистом Жераром Пике прошло больше года. Но, видимо, артистка до сих пор не может отпустить бывшего возлюбленного. Оказалось, что исполнительница до сих пор льет слезы по спортсмену и жалеет о разрушенной семье. В этом она призналась изданию Billboard.

Певица заявила, что верила в любовь до гроба, а также в сказочное «жили они долго и счастливо». А потом футболист ей изменил. И жизнь перевернулась с ног на голову.

«Моим приоритетом был мой дом, моя семья. Я верила в „пока смерть не разлучит нас“. Я верила в эту мечту», — рассказала Шакира.

Но даже предательство от футболиста и последующий разрыв с ним не позволил звезде перестать верить в абсолютную любовь. Она до сих пор надеется найти партнера, с которым свяжет себя надежными узами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шакира узнала об изменах Пике в самый трудный период.