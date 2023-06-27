«Думала, что не переживу»: Шакира узнала об изменах Пике в самый трудный период

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Рита Миронова
Рита Миронова 93 0

Шакира узнала об изменах Пике из СМИ, пока ее отец был в реанимации

«Думала, что не переживу»: Шакира узнала об изменах Пике в самый трудный период

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Футболисту хватило наглости пойти на предательство в тот момент, когда певица особенно нуждалась в поддержке и любви.

Стали известны новые подробности скандального расставания Шакиры и Жерара Пике. Оказалось, что колумбийская певица узнала об изменах партнера в самый неподходящий момент, когда ее отец находился в реанимации.

По информации O Jogo, новости дошли до Шакиры из прессы. В тот момент она думала, что не сможет пережить боль, которую испытала от предательства одного любимого человека и ухода другого.

«Я узнала, что меня предали, из прессы, когда мой отец находился в реанимации. Я думала, что не переживу этого. Человек, которого я любила больше всего в своей жизни, мой отец, покидал меня, когда я так в нем нуждалась», — сказала певица.

Ее отец смог выкарабкаться, а вот союз с Пике спасти не удалось. Шакира ушла от супруга в июне 2022 года из-за измен. Примечательно, что о них она узнала совершенно случайно: вернувшись с гастролей, заметила в холодильнике пустую банку клубничного варенья, которое кроме нее никто не ел.

Шакира сразу же догадалась, что в доме была «гостья». Потом оказалось, что любимый изменял ей с молодой Кларой Чиа Марти прямо в их семейном гнездышке, пока певица заботилась об отце и работала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стал новым избранником Шакиры после болезненного разрыва с Пике.

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