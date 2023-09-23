США требуют объяснений от Польши из-за прекращения поддержки Украины

Ссора, начавшаяся из-за поставок украинского зерна, подорвала европейскую солидарность с Киевом.

США требуют от Польши разъяснений по поводу возможного прекращения поддержки Украины. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (США).

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Польша по-прежнему привержена поддержке Украины, но точная позиция страны по военному кейсу неясна. При этом на этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о прекращении поставок оружия.

«Позже обе стороны призвали к ослаблению напряженности. Но этот публичный спор внезапно поставил под сомнение единство, которое определяло отношения соседей. Ссора, начавшаяся из-за поставок украинского зерна, могла подорвать европейскую солидарность с Украиной», — отмечается в статье.

По словам американского военного, польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег, что поддержка Украины не будет прекращаться. Однако поставки вооружения уменьшились в масштабе.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша начала критиковать Украину по команде Запада. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко.