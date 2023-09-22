«Бешеные псы»: Лукашенко объяснил, почему Польша начала критиковать Украину

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 71 0

Лукашенко: Польша начала конфликт с Украиной по указанию США

«Бешеные псы»: Лукашенко объяснил, почему Польша начала критиковать Украину

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Украинский кризис

Казалось бы, при чем здесь США?

Александр Лукашенко заявил, что Польша начала критиковать Украину из-за отмашки Запада. Мнение президента Белоруссии публикует издание БЕЛТА.

С таким заявлением Лукашенко выступил на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства. Белорусский лидер отметил, что польская сторона начала конфликтовать с Украиной, хотя до этого всячески поддерживала Владимира Зеленского в его позиции, особенно касающейся конфликта с Россией.

«Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши», — считает Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что во что бы то ни стало сохранит страну и обеспечит ее безопасность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Польша нанесла мощный удар по Украине.

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