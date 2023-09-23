«Проблемы со здоровьем»: с осужденным на восемь лет Ефремовым творится неладное

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Алина Крылова
Алина Крылова 48 0

Актер Иван Охлобыстин: Михаила Ефремова могут выпустить по УДО в 2024 году

«Проблемы со здоровьем»: с осужденным на восемь лет Ефремовым творится неладное

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Артист отбывает срок за аварию с человеческими жертвами.

Заслуженный артист Михаил Ефремов вот уже третий год находится в Белгородской колонии из-за аварии с человеческими жертвами. Оказавшийся за рулем в нетрезвом состоянии актер был признан виновным из-за гибели курьера.

Еще недавно Ефремов мечтал освободиться по УДО, а теперь, как оказалось, у артиста возникли серьезные проблемы со здоровьем в неволе. Всю правду о состоянии близкого друга и родственника рассказал актер Иван Охлобыстин. В беседе с KP.RU сценарист и писатель сознался: еще до того, как Ефремову вынесли приговор, многодетный отец уже испытывал проблемы со здоровьем.

Теперь же стало известно, что у артиста театра и кино выпали все зубы, но и это стало не единственной загвоздкой в состоянии исполнителя ролей.

«У Михаила до этого уже были проблемы со здоровьем. Плюс там меловая вода и сейчас у Миши вывалились нижние зубы, а сделать их на месте невозможно, потому что нужны импланты. Ну, это такая „хозяйственная часть"», — проговорился Охлобыстин.

Актер подчеркнул: после того, как Ефремов оказался в неволе, его поведение разительно изменилось. Метаформозы, происходящие с заслуженным артистом, Охлобыстин списал на открывшееся у многодетного отца осознание.

«Я очень опасался, что Миша не выдержит. Но выдержал», — подвел черту он.

Ранее 5-tv.ru писал, когда Михаил Ефремов сможет выйти из тюрьмы

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