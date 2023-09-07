Уже следующим летом? Охлобыстин о том, когда Ефремов сможет выйти из тюрьмы

Иван признался: в заключении у Ефремова ухудшилось здоровье. Он стал плохо видеть из-за работы на швейной машинке. Когда он выйдет из тюрьмы, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Иван Охлобыстин рассказал, как справляется с ролью дедушки. Правда, что актер уже выбрал профессии для внуков? Как он относится к избранникам своих дочерей? Почему артист переживает за здоровье осужденного друга Михаила Ефремова? И что помогло Охлобыстину справиться с алкогольной зависимостью? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я очень ласковый. Я с выпученными глазами стою над младенцами. Я их съесть хочу всех. У меня еще не нашлось адекватного выражения, что я могу сделать для них. Но я просто их люблю пока», — признался актер.

57-летний Иван Охлобыстин считает своим главным достижением в жизни создание крепкой и большой семьи. У него шестеро детей. А в начале этого года актер стал дважды дедушкой. С разницей в десять дней на свет появились внук Антоний от старшей дочери Анфисы и внучка Ева от Евдокии.

«Прекрасный внук. Он такой жирный. Я его Анатолий зову. Не Антон, а Анатолий, потому что он похож на депутата. А Ева… Я ее Люлек зову, потому что она очень смешная. Она похожа на мартышку. И у нее один зуб уже вылез. Она очень с характером, черноглазая. Такая вся красотка», — рассказал артист.

Охлобыстин рад, что дочери создали собственные семьи. Выбором наследниц актер доволен. Он быстро нашел общий язык с их избранниками. Старшая Анфиса замужем за экологом Дмитрием. А Евдокия нашла свое счастье с молодым актером Георгием.

«Дочки их так захомутали, что им деваться некуда. Вообще без вариантов. У меня девки боевые. Я их отдал сначала на самбо, потом на тайский бокс. Они прекрасно стреляют. Я бы в жизни на них не женился сам, потому что они очень беспокойные девки. Мне мамаши-то вот так (провел пальцем у горла. — Прим. ред.)», — признался Охлобыстин.

Актер хотел бы пристроить и других наследников. Выдать замуж Иоанну и Варвару, женить Василия и Савву. Но артист не торопит детей. Он понимает, что брак — это дело осознанное. Со своей супругой Оксаной актер счастлив уже больше 30 лет.

«Мы как с Оксанкой поженились, тут же повенчались. Потом встретили очень хорошего священника. И таких же, как мы, было много в храме молодых людей, которые выскочили из звонких 90-х», — вспомнил Иван Охлобыстин.

Это сейчас актер — примерный семьянин. А в молодости он вел разгульный образ жизни. Много пил в компании друзей: Михаила Горевого, Гарика Сукачева, Александра Скляра и Михаила Ефремова. Охлобыстин мог уйти в запой и не контролировал себя.

«Сам образ жизни был такой, что ты на мотоцикле мчишь, как в фильме „Адреналин“, стоя на сиденье ногами, пьяный одновременно. Еще умудряешься по дороге что-то делать. И могла сама жизнь убить», — объяснил актер.

К спиртному пристрастилась и жена Оксана Арбузова. В какой-то момент супруги поняли, что алкогольная зависимость может свести их обоих в могилу.

«Прям такой тайфун. Ощущение, что я на скутере с горы, с отвесной скалы лечу. И церковь помогла, нашли какое-то упокоение. А мы все идеалисты, поэтому в церкви это естественно, что мы чувствовали себя комфортно», — признался артист.

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Со временем остепенились и многие друзья Охлобыстина. Гарик Сукачев и Александр Скляр теперь пропагандируют здоровый образ жизни. А вот Михаила Ефремова алкоголь сгубил. Актер сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП, которое он устроил в нетрезвом состоянии.

«Поправился. Розовые щеки. Ему выпивать не дают. Большим уважением он в тюрьме пользуется, потому что человек ответственный», — рассказал Охлобыстин.

Однако Иван признался: в заключении у Ефремова ухудшилось здоровье. Он стал плохо видеть из-за работы на швейной машинке, начались проблемы с зубами.

«Зубы у него выпали, нижняя челюсть. Потому что меловая вода. А там надо ортодонта вести. У них есть зубной, но профессионально нужно делать. Мы уж дождемся, когда его выпустят. Будем делать. Будем надеяться, что его следующим летом отпустят, если он нормально будет себя вести, по УДО», — уточнил актер.

Охлобыстин рад, что смог вовремя остановиться и избежал беды. Он верно расставил приоритеты в жизни. Сейчас артист снимается в кино, посещает церковь, нянчится с внуками, иногда навещает Ефремова и надеется, что тот скоро выйдет на свободу.