Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 19 0

Бывший гендиректор возглавляет группу военнослужащих «Царские волки».

Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель подразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале подтвердил информацию о том, что теперь является сенатором от Запорожской области.

«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — написал политик.

Теперь он будет последовательно заниматься помощью военным в зоне спецоперации и поддержкой в развитии новых регионов. К данному моменту, бывший гендиректор возглавляет группу военнослужащих «Царские волки», которая оказывает военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР.

В прошлом году Рогозин провел на территории ДНР около трех месяцев. В конце декабря гостиница в Донецке, где проживал чиновник, попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда мужчина получил ранение в спину. Сперва его госпитализировали в Ростов-на-Дону, а потом перевезли в Москву, где провели успешную операцию. В феврале он вернулся в зону боевых действий.

В 2018–2022 годах Рогозин возглавлял «Роскосмос». Должность генерального директора он покинул в июле прошлого года. Чиновник руководил госкорпорацией более четырех лет. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Юрий Борисов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сальдо официально вступил в должность губернатора Херсонской области.

Тема:
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